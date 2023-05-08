İzmir'de uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler, maddeler ile birlikte yakalanırken, bir eve yapılan operasyonda ise 23 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 105 tabanca fişeği ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi

İHA

Bornova'da polis ekipleri bünyesinde çalışma yürüten ve torbacı olarak tabir edilen, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik özel olarak kurulan Şok Uygulama Timi (ŞUT) timleri, ilçede 2 ayrı çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda, satışa hazır halde 12 meşe kokain maddesi, 55 gram esrar, 144 adet sentetik eczai hap, 1 adet uyuşturucu maddeleri tartmada yarayan hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan M.A. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan bir eve yapılan operasyonda ise, 23 adet pompalı tüfek ve 105 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili S.Ö. adlı bir şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

aw886621-02.jpg

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Elektrik kabloları bomba gibi patladı Güncel
Elektrik kabloları bomba gibi patladı
Hıdırellez Çorlu'da coşkuyla kutlandı Güncel
Hıdırellez Çorlu'da coşkuyla kutlandı
AKP'li Başkan Yardımcısı: İmamoğlu dışarıdan getirdiği bir grupla halkın üzerine taş attırmıştır Güncel
AKP'li Başkan Yardımcısı: İmamoğlu dışarıdan getirdiği bir grupla halkın üzerine taş attırmıştır
Kaza yaptı 16 gün sonra öldü Güncel
Kaza yaptı 16 gün sonra öldü
İzmit Körfezi turkuaza büründü Güncel
İzmit Körfezi turkuaza büründü
İmamoğlu canlı yayında konuşuyor Güncel
İmamoğlu canlı yayında konuşuyor
İkinci el otomobil fiyatı sıfır fiyatını geçti Güncel
İkinci el otomobil fiyatı sıfır fiyatını geçti