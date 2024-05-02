İzmir'de uyuşturucu operasyonu

Yurt genelinde uyuşturucuya karşı yapılan operasyonlar devam ediyor. İzmir’de de zehir tacirlerine yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Konak, Çiğli ilçelerinde yer alan 7 adrese ve Bornova ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde 2 yolcu otobüsüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 11 kilo 855 gram esrar-skunk, 30 bin 258 adet sentetik ecza, 9 bin 850 adet extacy, bin 100 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 8 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.