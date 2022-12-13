İzmir'de yağış nedeniyle koparak yola düşen kaya parçaları otomobile çarptı
İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle koparak yola düşen kaya parçaları, seyir halindeki otomobilde hasara neden oldu.
Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 23:49
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İzmir'de yağış nedeniyle koparak yola düşen kaya parçaları otomobile çarptı
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