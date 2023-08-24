İzmir’de yasa dışı silah ticareti operasyonu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen yasa dışı silah ticareti ve imalatı operasyonunda 1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
İzmir’de yasa dışı silah ticareti operasyonu

İzmir Organize Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah imalatı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekiplerce yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde, Ödemiş ilçesinde A.Y. isimli bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 51 adet AK-47 fişeği, 2 adet AK-47 şarjörü, 1 adet tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
Mehmet Dinçerler takipçisine verdiği cevapla gündem oldu Magazin
Mehmet Dinçerler takipçisine verdiği cevapla gündem oldu
Türk mitolojisinde efanevi ozan kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde efanevi ozan kimdir?
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Güncel
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
FİSKOBİRLİK fındık alımlarına başladı Ekonomi
FİSKOBİRLİK fındık alımlarına başladı
Balyoz kumpasıyla hapse atılan komutan İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı Güncel
Balyoz kumpasıyla hapse atılan komutan İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı
Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev'in bilinmeyen öyküsünü Sedat Kaya yazdı Spor
Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev'in bilinmeyen öyküsünü Sedat Kaya yazdı
Rüyada pazı görmek ne anlama geliyor? Rüyada pazı görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada pazı görmek ne anlama geliyor? Rüyada pazı görmek neye işaret?