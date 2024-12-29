İzmir'de yılbaşı gecesi ulaşımda ek seferler: 30 dakikada bir yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin yılbaşı gecesi ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için hazırlıklar yaptı. ESHOT Genel Müdürlüğü, 31 Aralık akşamı, aktarma merkezleriyle bağlantılı çalışan ve ana arterlerde sefer yapan 62 hat üzerinde son sefer saatlerini uzattı.

Hatların son sefer saatleri, yolcu yoğunluğuna göre saat 01.00 ile 02.05 arasında belirlendi. Ayrıca, 24.00 ile 06.00 saatleri arasında çalışan baykuş seferleri 30 dakikada bir yapılacak.

İzmir Metrosu ve Konak ile Karşıyaka tramvayları, yılbaşı gecesi boyunca sabaha kadar hizmet verecek. Metro, 31 Aralık gecesi 00.20-01.00 saatleri arasında 20 dakikada bir, 01.00-05.00 saatleri arasında ise 60 dakikada bir sefer yapacak.

Konak Tramvayı 21.00-01.00 saatleri arasında 10 dakikada bir, 01.00-02.00 saatleri arasında 20 dakikada bir, 02.00-03.00 arasında 30 dakikada bir, 03.00-05.00 arasında ise 60 dakikada bir sefer yapacak. Karşıyaka Tramvayı ise 01.20-05.20 saatleri arasında 60 dakikada bir çalışacak.

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İZBAN da yılbaşı gecesi için ilave seferler düzenleyecek. Ekipler, çeşitli saatlerde Cumaovası, Aliağa, Tepeköy, Menemen ve Çiğli arasında ek tren seferleri yapacak.

Ayrıca, İZDENİZ gemileri de 31 Aralık akşamı hafta içi tarifesiyle çalışacak, gece boyunca ek seferler düzenlenecek. 1 Ocak 2025’te ise feribotlar, hafta sonu tarifesine göre sefer yapacak. Yolcu yoğunluğuna karşılık yedek gemiler de hazır tutulacak.

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