İzmir’de yılbaşı magandaları suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA
İzmir’de yılbaşı magandaları suçüstü yakalandı
İzmir’de yılbaşı kutlamaları sürerken tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açan magandalar yakalandı.

Yılbaşı kutlamaları esnasında tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açan magandalar, polis tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan 14 kişiye adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, yurttaşların huzur ve güvenliği için yeni yılda gece süresince denetimler yapıldı. Kutlamalar sürerken tabancalar ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açan magandalar polis ekipleri tarafından tespit edildi ve suçüstü yakalandı.

Yakalanan 14 maganda hakkında, “Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak” suçundan işlem yapıldı.

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