İzmir'de zincirleme kaza. Araçlar alev alev yandı

Ankara Caddesi Yeşilçam Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, 34 AT 7416 plakalı TIR, önce bariyerlere daha sonra da 06 DAN 490 plakalı otomobile hızla çarptı. Bu esnada arkadan gelen 35 BUN 056 plakalı minibüs de kontrolden çıkarak TIR'a çarptı.

Kazadan sonra otomobilde başlayan yangın, diğer araçlara da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 6 kişiyi, ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekipleri ise yangına su sıkarak yangını kontrol altına aldı. Diğer yandan kaza sebebiyle trafikte aksamalar yaşandı. Araçların yoldan kaldırılması ile trafik, 1 saat sonra normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.