İzmir'deki 5 kişinin öldüğü kahvehane baskınıyla ilgili 9 tutuklama

İzmir'in Menderes ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kahvehane baskınıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İzmir'deki 5 kişinin öldüğü kahvehane baskınıyla ilgili 9 tutuklama

İzmir'deki olay, 11 Mayıs akşamı saat 18.00 sıralarında Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokağı'nda 2 katlı binanın en üst katında bulunan kahvehanede meydana gelmişti Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek mevzusu bulunan iki grup konuşmak için kahvehanede bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile silahlı çatışma çıktı. İki tarafın da silah kullandığı kavgada 7 kişi tabancayla vuruldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, silahla vurulan Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan M.Y. ve A.K. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili titiz bir çalışma yürüten İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından olaya karışan 13 şüpheliyi belirledi. 11 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Toplam 9 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.
İNTİKAM DETAYI
İki grup arasında daha önce kumar sebebiyle alacak-verecek meselesi yüzünden silahlı yaralama olayının yaşandığı, kahvehanede 5 kişinin öldüğü olayın da bu yüzden kaynaklandığı öğrenildi.

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