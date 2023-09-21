İzmir'deki kavgada silahlar konuştu: 2 kişi yaralı

İzmir'de tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
İzmir'deki kavgada silahlar konuştu: 2 kişi yaralı

İzmir'in Konak ilçesi Hilal Mahallesi 1228 Sokak'ta S.Ç. ile Alican Ö. (23) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

S.Ç'nin tabancasını ateşlemesi sonucu, kavgayı ayırmak isteyen Gerçek C. (37) ile yeğeni Alican Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gerçek C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaçan şüpheli S.Ç, polis ekiplerince yakalandı.

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