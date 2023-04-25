İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 57 tutuklama

İzmir genelinde son 1 haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 57 şüpheli, tutuklandı.

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 57 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Nisan tarihleri arasında kent genelinde 57 ayrı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda; 1 kilo 121 gram esrar-skunk, 738 gram metamfetamin, 340 gram bonzai, 179 gram kokain, 490 kök kenevir, 156 ecstasy, 2 bin 738 captagon, 17 bin 971 sentetik hap, 6 hassas terazi, 10 tabanca, 4 tüfek, toplam 233 tabanca ve tüfek fişeği ile uyuşturucu satışından elden edildiği değerlendirilen 285 bin 686 TL ele geçirildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 57 şüpheli, tutuklandı.

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(Kaynak: DHA)

(Kaynak: DHA)

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