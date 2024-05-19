İzmir'e çamur yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından, toz taşınımlı hava İzmir'de de etkili olmaya başladı. Bu durum, şehirde görüş mesafesinin azalmasına ve İzmir manzarasının puslu bir hal almasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde İzmir için verilen Günlük Ortalama Yüzey Toz Konsantrasyonu, metreküp başına 155 mikrogram olarak açıklandı.

Sabah saatlerinde kente yağan kısa süreli hafif yağmur, toz taşınımlı hava ile birleşince çamura dönüştü ve özellikle otomobillerin üzerinde çamur kalıntıları meydana geldi.