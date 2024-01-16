İzmir'e sadaka gibi bütçe: 16 milyarlık metro projesine bu yıl da 3 bin lira ayrıldı

Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'e sadaka gibi bütçe: 16 milyarlık metro projesine bu yıl da 3 bin lira ayrıldı
Resmi Gazete’de yayınlanan 2024 Yılı Yatırım Programı’na göre, 16 milyar 131 milyon 298 bin TL tutarındaki İzmir Halkapınar-Otogar metro hattı projesi için 2022 ve 2023 yıllarında olduğu gibi bu sene de 3 bin TL ödenek ayrıldı.

T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaş’ın haberine göre, 2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yatırım programında İzmir Halkapınar-Otogar metro hattı projesi için 3 bin TL ödenek ayrıldı.

10 senedir gündemde olan projeye 2022 ve 2023 yıllarında da sadece 3 bin TL’lik bütçe ayrılmıştı.

4.5 kilometre uzunluğundaki metro hattının geçen yıl 8 milyar 136 milyon TL olarak belirlenen toplam proje tutarı bu yıl ise 16 milyar 131 milyon 298 bin TL’ye yükseldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İzmir’de destek verilen tek kent içi raylı sistem projesinin bitiş tarihi de ertelendi. Projenin bir yıl ertelenen bitiş tarihi 2027 yılı olarak güncellendi.

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