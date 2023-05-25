İzmirli milliyetçi kanaat önderlerinden Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması

İzmir'de milliyetçi, ülkücü kanaat önderlerinden oluşan İzmir Ahde Vefa Kültür ve Sanat Derneği, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kararını açıkladı.

İzmirli milliyetçi kanaat önderlerinden Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması

İzmir'de milliyetçi, ülkücü kanaat önderlerinden oluşan İzmir Ahde Vefa Kültür ve Sanat Derneği, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kararını açıkladı.

Dernek Başkanı Murat Yalçın, “Ahde Vefa Derneği olarak almış olduğumuz karar Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemektir. Bu kararımız bir siyasi karar değil zarurettir. Bu zarurete de hepimiz uyacağımızı da teyit ediyoruz" dedi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı. İzmir Ahde Vefa Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Murat Yalçın, “Bu kararımız bir siyasi karar değil zarurettir. Bu zarurete de hepimiz uyacağız” dedi.

Dernek binasında bugün yapılan basın toplantısında, destek açıklamasını İzmir Ahde Vefa Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Murat Yalçın okudu. Yalçın şöyle konuştu:

'BU SİYASİ BİR KARAR DEĞİL ZARURETTİR'

“Türklük camiasının şan ve şerefi için çalışan ve bu çalışmayı da gönüllü olarak yapan kıymetli arkadaşlarım sizlerle paylaşmak istediğimiz bir kararımız var. Bu karar kimi seçeceğimiz hususunda değil kimi seçmeyeceğimiz hususundadır. Artık siyasi iktidarımız olan kişileri tek düşünceyle Türkiye’yi yönetmeye kalkan bu kişileri artık seçmeme kararı aldık. Ahde Vefa Derneği olarak almış olduğumuz karar Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemektir. Bu kararımız bir siyasi karar değil zarurettir. Bu zarurete de hepimiz uyacağımızı da teyit ediyoruz.” (ANKA)

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