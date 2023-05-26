Emekli emniyet müdürlerinden Kılıçdaroğlu’na destek: Gaffar Okkan’ın katillerini Meclis’te görmek bizleri kaygılandırmaktadır

Emniyet teşkilatında görev yapmış ve halen 128 emekli emniyet müdüründen oluşan 2023 Demokrasi Platformu, yazılı açıklama yaptı. Platformun açıklamasında, iktidara yönelik eleştirilerin yer alması dikkati çekti.

T24'ün aktardığına göre; tarikat ve cemaatlere yönelik iktidarın tutumunun eleştirildiği açıklamada Diyarbakır Emniyet Müdürü iken Hizbullah tarafından beraberindeki 5 korumasıyla birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan olayına yer verildi.

Okkan olayı ile bağlantılı olarak “Domuz bağı ile masum insanları katledip betona gömen Gaffar Okkan ve beş polis memuru meslektaşımızı şehit eden, aynı zamanda ülkemizi bölmeyi hedefleyen, bayrağımız ile sorunu olduğunu söyleyen terör örgütünün uzantılarını mecliste görmek bizleri yaralamakta ve kaygılandırmaktadır” denildi.

Platformun açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Uzun yıllar boyunca FETÖ’nün devlete sızarak önemli makam ve görevlere gelip, Cumhuriyet’in kurumlarını tahrip ederek ülkemize büyük zararlar verdiklerine dair uyarılarımız dikkate alınmadı. Aksine bizler zarar gördük.

Günümüzde de başka tarikatlar ve oluşumlar, devlet kurumlarının yozlaşmasına ve işlevsizleştirilmesine tüm güçleriyle çaba sarf etmektedirler.

"BU DURUM ADETA SESSİZ BİR İŞGAL İZLENİMİNİ YARATMAKTADIR"

Yıllardır doğu ve güneydoğu sınırlarımızda milyonlarca sığınmacıyı kapsayan düzensiz göç yaşanmaktadır. Onca asker ve polis gücü ile İHA ve SİHA gibi teknolojik araçları karşın, düzensiz göçler artarak sürmekte ve yasadışı yollardan gelen sığınmacılar ülkemiz için büyük bir güvenlik ve terör riski oluşturmaktadır. Bu durum adeta sessiz bir işgal izlenimini yaratmaktadır.

Ülkemiz uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç faaliyetlerinin hedefi haline gelirken, halkımız arasında uyuşturucu kullanımı her geçen gün artmaktadır. Ayrıca kadın cinayetlerinin ve çocuklara yönelik tacizin artışı ile toplumumuzun adalete olan güveni azalmaktadır.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN UZANTILARINI MECLİSTE GÖRMEK BİZLERİ YARALAMAKTA VE KAYGILANDIRMAKTADIR"

Domuz bağı ile masum insanları katledip betona gömen Gaffar Okkan ve beş polis memuru meslektaşımızı şehit eden, aynı zamanda ülkemizi bölümeyi hedefleyen, bayrağımız ile sorunu olduğunu söyleyen terör örgütünün uzantılarını mecliste görmek bizleri yaralamakta ve kaygılandırmaktadır.

Bütün bu olayların devletimiz için ciddi bir beka sorunu olduğunu görüyor başta FETÖ, PKK, IŞİD ve Hizbullah olmak üzere terör örgütlerine karşı daha etkin mücadele konusunda üzerimize düşen bir görev olursa bilgi, birikim ve deneyimlerimize katkı sunmaya hazır olduğumuzu bildirmekten onur duyarız.

Emekli ve çalışan emniyet mensuplarının sorularını da titizlikle takip ettiğini bildiğimiz ve son derece somut çözüm yolları getireceğine yürekten inandığımız, demokrasimize ve ülkemizin barış içinde huzurlu bir yaşama kavuşmasına büyük katkı olacağına inanarak ve güvenerek kendisine yönelik yalan ve iftiralarla yapılan haksızlıklara rağmen, birleştirici yapıcı saygılı ve sorunlu bir tutum sergileyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ailelerimiz ve yakınlarımızla birlikte destek diyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz”