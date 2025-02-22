İzmit’te metro sondajından çıkan gaz günlerdir yanıyor! Vali yerinde inceledi

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak ile Ulus Caddesi'nin kesiştiği boş alanda meydana gelen yangın bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette, yangınla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sırasında Vali Aktaş'a, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan eşlik etti.

AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİNDEN BİLGİ ALDI

Vali Aktaş, yanan metan gazı ve yangınla ilgili alınan önlemlerle ilgili olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan'dan detaylı bilgi aldı.

Alınan tedbirleri yerinde gören Vali Aktaş, yangın söndürme çalışmalarında 24 saat esasına göre görev yapan AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İZGAZ ekipleri, Kartepe Belediyesi Zabıtaları ve Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Kocaeli'ndeki yangın 26 saat sonra söndürüldü

İYİLİK İLE YAŞAYANLAR DERNEĞİ'NE TEŞEKKÜR

Vali Aktaş, yangın bölgesinde görev yapan ekiplerle işbirliği içerisinde olan İyilik İle Yaşayanlar Derneği'ni de ziyaret etti.

Dernek Başkanı ve aynı zamanda Arama Kurtarma Ekip Lideri Oğuz Işık'tan dernek çalışmaları hakkında bilgi alarak, metan gazı yangınında nöbet tutan ekiplere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.