İzmit’te otobüste sızan yolcuyu polis “Otel parası alacağız” diyerek uyandırdı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde şehir içi bir otobüste ilginç bir olay yaşandı. Doğu Kışla mevkiinde seyir halindeki 70 numaralı otobüse yolcu olarak binen bir kişi, koltukta sızarak derin bir uykuya daldı. Otobüsteki diğer yolcular ve şoför, genci uyandırmak için çeşitli yöntemler denedi, ancak genç uyanmadı.

Durumdan endişelenen otobüs şoförü, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otobüste sızmış olan genci nazik bir şekilde uyandırmaya çalıştı. Polislerden biri, gence “Günaydın. Otel parası alacağız” diyerek esprili bir şekilde yaklaşarak uyandırmayı başardı.