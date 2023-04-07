İzmit'te yılın ilk mantar hasadı yapıldı

ANKA'da yer alan habere göre, ‘Üreten Kent İzmit’ vizyonuyla alternatif tarım ürünleri yetiştirerek üreticiyi destekleyen İzmit Belediyesi, hayata geçirmiş olduğu istiridye mantarı üretim tesisinde bu yıl ilk hasadı gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Modern Hayvan Pazarı’nda bulunan üretim serasından 370 kilogram mantar hasat edildi.



REYONLARDA YERİNİ ALACAK

Mantar üretim tesisinde mantar üreticiliği yapmak isteyen vatandaşlara teknik olarak da destek veriliyor. Üretimin başladığı günden itibaren hasat edilen istiridye mantarları, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor ve Çınar Halk Market reyonlarında uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.