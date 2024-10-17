Jacob Fearnley'in galibiyet serisi sona erdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Jacob Fearnley'in galibiyet serisi sona erdi

Jacob Fearnley, Stockholm Açık'ta Tallon Griekspoor'a yenilerek 13 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Fearnley, dünya sıralamasında 99. sırada bulunuyor.

İngiliz tenisçi Jacob Fearnley'nin 13 maçlık galibiyet serisi, Stockholm Açık'ta Hollandalı raket Tallon Griekspoor'a karşı aldığı yenilgiyle sona erdi. Fearnley, ATP 250 turnuvasının ikinci turunda dünya 37 numarası Griekspoor'a 7-6 (7-0), 6-3'lük setlerle mağlup oldu.

23 yaşındaki İskoç tenisçi, bu yıl ABD'deki üniversite eğitimini tamamladıktan sonra profesyonel kariyerine hızla yükseldi ve dünya sıralamasında 646. sıradan 99. sıraya kadar çıktı. Birinci sette Griekspoor'a karşı üstünlük kurmasına rağmen, tie-break'te kaybetti. Griekspoor, ikinci sette de iki kez servis kırarak galibiyete ulaştı.

Fearnley, Stockholm'de elemelerden ana tabloya çıkarak Fransız Corentin Moutet'i mağlup etmiş ve son 16'ya kalmıştı. Önümüzdeki hafta Basel'deki ATP kapalı kort turnuvasına katılmayı hedefliyor. Amacı, ilk 100'e kalıcı olarak yerleşmek ve Ocak ayında düzenlenecek Avustralya Açık'a doğrudan katılma hakkı kazanmak.

sportsry.jpg

Son Haberler
İsrail öldürdükleri Hamas lideri Yahya Sinwar’ın son anlarını paylaştı
İsrail öldürdükleri Hamas lideri Yahya Sinwar’ın son anlarını paylaştı
Netflix'in abone sayısı 282 milyona yükseldi
Netflix'in abone sayısı 282 milyona yükseldi
Demet Akalın kızı kaza geçirdi! 'Kurban kesmedik, park yaptırıyorum'
Demet Akalın kızı kaza geçirdi! 'Kurban kesmedik, park yaptırıyorum'
Aşklarını pamuklara sarıp sarmaladılar: Yaş farkı engel olamadı
Aşklarını pamuklara sarıp sarmaladılar: Yaş farkı engel olamadı
Yalı Çapkını dizisinde Çetin Tekindor kararı!
Yalı Çapkını dizisinde Çetin Tekindor kararı!