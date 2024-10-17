Jacob Fearnley'in galibiyet serisi sona erdi

İngiliz tenisçi Jacob Fearnley'nin 13 maçlık galibiyet serisi, Stockholm Açık'ta Hollandalı raket Tallon Griekspoor'a karşı aldığı yenilgiyle sona erdi. Fearnley, ATP 250 turnuvasının ikinci turunda dünya 37 numarası Griekspoor'a 7-6 (7-0), 6-3'lük setlerle mağlup oldu.

23 yaşındaki İskoç tenisçi, bu yıl ABD'deki üniversite eğitimini tamamladıktan sonra profesyonel kariyerine hızla yükseldi ve dünya sıralamasında 646. sıradan 99. sıraya kadar çıktı. Birinci sette Griekspoor'a karşı üstünlük kurmasına rağmen, tie-break'te kaybetti. Griekspoor, ikinci sette de iki kez servis kırarak galibiyete ulaştı.

Fearnley, Stockholm'de elemelerden ana tabloya çıkarak Fransız Corentin Moutet'i mağlup etmiş ve son 16'ya kalmıştı. Önümüzdeki hafta Basel'deki ATP kapalı kort turnuvasına katılmayı hedefliyor. Amacı, ilk 100'e kalıcı olarak yerleşmek ve Ocak ayında düzenlenecek Avustralya Açık'a doğrudan katılma hakkı kazanmak.