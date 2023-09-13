Jandarma arabanın içinden gelen sesleri fark etti! Çuvalı açınca gözlerine inanamadılar

Şanlıurfa’da jandarmanın durdurup arama yaptığı otomobilde, çuvalda 4 yaralı ceylan yavrusu ele geçti. Araçtaki 3 kişiye, 200 bin lira idari para cezası kesildi.

1/3
Jandarma arabanın içinden gelen sesleri fark etti! Çuvalı açınca gözlerine inanamadılar 1

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Tekyamaç Mahallesi’nde plakası açıklanmayan bir otomobili durduruldu. Otomobilde arama yapan ekipler, çuvalda 4 yaralı ceylan yavrusu buldu.

2/3
Jandarma arabanın içinden gelen sesleri fark etti! Çuvalı açınca gözlerine inanamadılar 2

Ceylanlar, tedavileri yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Otomobilde bulunan İ.D., R.A. ve M.D.'ye 200 bin lira idari para cezası uygulandı. (DHA)

3/3
Jandarma arabanın içinden gelen sesleri fark etti! Çuvalı açınca gözlerine inanamadılar 3
Bunlar da İlginizi Çekebilir
50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL
50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL
Meryem'in son paylaşımı yürekleri dağladı. 4.5 aylık hamileyken kazada hayatını kaybetti
Meryem'in son paylaşımı yürekleri dağladı. 4.5 aylık hamileyken kazada hayatını kaybetti
AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı
AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı
İstanbul’un her noktasında maganda terörü var. Vatandaşın can güvenliği tehlikede
İstanbul’un her noktasında maganda terörü var. Vatandaşın can güvenliği tehlikede
Denizcilik sınavında çıkabilecek soru cevaplar. Bölüm 3
Denizcilik sınavında çıkabilecek soru cevaplar. Bölüm 3
İntikam almadan rahatlamayan 5 burç açıklandı
İntikam almadan rahatlamayan 5 burç açıklandı