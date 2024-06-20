Jandarma aracı, şehidin oğlu için 'sünnet arabası' oldu

Kaynak: İHA
Jandarma aracı, şehidin oğlu için 'sünnet arabası' oldu

Amasya'da, 2018'de terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın (26) oğlu Alp Aslan Çakı (7), özel bir sünnet arabasıyla taçlandırıldı.

Dicle ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda patlayıcı infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın, Amasya'nın Beldağ köyünde defnedilen oğlu Alp Aslan Çakı için sünnet töreni düzenlendi. Çakı ailesi, bu özel günü Amasya İl Jandarma Komutanlığı'na davet ederek paylaştı. Jandarma ekipleri, sürpriz bir jest yaparak bir aracı balonlarla süsleyip sünnet arabasına dönüştürdü. Siren sesleri eşliğinde Çakı ailesinin evine gelen jandarma, Alp Aslan Çakı'ya unutulmaz bir sürpriz hazırladı.

Amasya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Arı, evlerine gelerek Alp Aslan Çakı'ya bir bisiklet hediye etti. Ardından sünnet arabasına binen küçük Alp Aslan, sirenler eşliğinde şehir turu attıktan sonra babasının mezarının başına gitti ve duygusal bir an yaşadı. Şehit babasının mezarını öpen Alp Aslan Çakı, daha sonra köyünde düzenlenen sünnet törenine katıldı.

Beldağı Köyü'nde gerçekleşen sünnet düğününe Amasya Valisi Yılmaz Doruk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Arı ve birçok davetli katıldı. Bu özel gün, şehit babanın anısını yaşatma ve oğluna unutulmaz bir sünnet töreni düzenleme amacıyla özel bir anlam taşıdı.

aw230761-01.jpg

aw230761-02.jpg

aw230761-03.jpg

aw230761-04.jpg

aw230761-05.jpg

aw230761-06.jpg

aw230761-07.jpg

aw230761-08.jpg

aw230761-09.jpg

Son Haberler
Aydın-İzmir otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Yerel Haberler
Aydın-İzmir otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Arda Güler'e hücum ettiler. Bombası patladı Spor
Arda Güler'e hücum ettiler. Bombası patladı
Beytüşşebap operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Beytüşşebap operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi
Gaziantep’te gölete giren 2 gençten biri kurtarıldı, diğeri aranıyor Yerel Haberler
Gaziantep’te gölete giren 2 gençten biri kurtarıldı, diğeri aranıyor
Burnu kırılan Mbappe'nin son hali ortaya çıktı Spor
Burnu kırılan Mbappe'nin son hali ortaya çıktı
Çatalzeytin’de balkondan düşen kadın ağır yaralandı Yerel Haberler
Çatalzeytin’de balkondan düşen kadın ağır yaralandı
Ordu’da 2 ayı kiraz ağacına tırmandı Yerel Haberler
Ordu’da 2 ayı kiraz ağacına tırmandı