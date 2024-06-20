Jandarma aracı, şehidin oğlu için 'sünnet arabası' oldu

Dicle ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda patlayıcı infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın, Amasya'nın Beldağ köyünde defnedilen oğlu Alp Aslan Çakı için sünnet töreni düzenlendi. Çakı ailesi, bu özel günü Amasya İl Jandarma Komutanlığı'na davet ederek paylaştı. Jandarma ekipleri, sürpriz bir jest yaparak bir aracı balonlarla süsleyip sünnet arabasına dönüştürdü. Siren sesleri eşliğinde Çakı ailesinin evine gelen jandarma, Alp Aslan Çakı'ya unutulmaz bir sürpriz hazırladı.

Amasya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Arı, evlerine gelerek Alp Aslan Çakı'ya bir bisiklet hediye etti. Ardından sünnet arabasına binen küçük Alp Aslan, sirenler eşliğinde şehir turu attıktan sonra babasının mezarının başına gitti ve duygusal bir an yaşadı. Şehit babasının mezarını öpen Alp Aslan Çakı, daha sonra köyünde düzenlenen sünnet törenine katıldı.

Beldağı Köyü'nde gerçekleşen sünnet düğününe Amasya Valisi Yılmaz Doruk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Arı ve birçok davetli katıldı. Bu özel gün, şehit babanın anısını yaşatma ve oğluna unutulmaz bir sünnet töreni düzenleme amacıyla özel bir anlam taşıdı.