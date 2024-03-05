Jandarma ekipleri 192 suç makinasını yakaladı

Batman İl Jandarma Komutanlığı Şubat ayı içerisinde yaptıkları operasyonlarla müdahale ettikleri 361 olayda 192 şüpheli şahsın yakalandığı belirtti.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda; 10 kilogram skunk, 1 kilo 614 gram kubar esrar maddesi, 12 gram toz esrar, 20 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 5 gram bonzai, 5 adet uzun namlulu tüfek, 10 adet ruhsatsız tabanca, 941 fişek, 206 bronz sikke, 3 bin 259 paket kaçak sigara, 135 adet elektronik sigara ve 40 bin adet boş makaronun ele geçirildiği aktarıldı.

Ayrıca ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli şahıs tutuklandı.

Trafik güvenliği dahilinde; 62 bin 708 araç kontrol edilerek gerekli bilgilendirme ve ikazlar yapıldığı ifade edilen açıklamada, yapılan kontroller neticesinde 856 sürücüye idari para cezası uygulandığı ve 297 aracın trafikten men edildiği belirtildi.