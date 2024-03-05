Jandarma ekipleri 192 suç makinasını yakaladı

Kaynak: İHA
Jandarma ekipleri 192 suç makinasını yakaladı
Batman'da Jandarma ekipleri Şubat ayında gerçekleştirdikleri operasyon kapsamında 192 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı

Batman İl Jandarma Komutanlığı Şubat ayı içerisinde yaptıkları operasyonlarla müdahale ettikleri 361 olayda 192 şüpheli şahsın yakalandığı belirtti.
Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda; 10 kilogram skunk, 1 kilo 614 gram kubar esrar maddesi, 12 gram toz esrar, 20 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 5 gram bonzai, 5 adet uzun namlulu tüfek, 10 adet ruhsatsız tabanca, 941 fişek, 206 bronz sikke, 3 bin 259 paket kaçak sigara, 135 adet elektronik sigara ve 40 bin adet boş makaronun ele geçirildiği aktarıldı.

Ayrıca ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli şahıs tutuklandı.
Trafik güvenliği dahilinde; 62 bin 708 araç kontrol edilerek gerekli bilgilendirme ve ikazlar yapıldığı ifade edilen açıklamada, yapılan kontroller neticesinde 856 sürücüye idari para cezası uygulandığı ve 297 aracın trafikten men edildiği belirtildi.

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