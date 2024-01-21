Jandarma ekiplerinden köylerde bilinçlendirme eğitimi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, maddi ve manevi kayıplara yol açan ve çeşitli suç olaylarına sebebiyet veren dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesi için bilgilendirme çalışmalarını devam ettiriyor.

Bu kapsamda, jandarma ekipleri Enez ilçesinde bulunan Abdurrahim ve Sultaniçe köylerindeki vatandaşlara siber farkındalık, güvenli internet kullanımı, tarım aleti dolandırıcılığı, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek noktaları anlattı ve vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı.

Siber dolandırıcılıkla mücadele edebilmek için bu farkındalık çalışmalarının süreceği iletildi.



