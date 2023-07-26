Jandarma ekiplerinden suçla mücadele eğitimi

Burdur il jandarma ekipleri vatandaşlara aile içi şiddet, madde bağımlılığı, siber suçlarla mücadele eğitimleri verdi.

KAYNAK: İHA
Jandarma ekiplerinden suçla mücadele eğitimi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile müşterek olarak yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı, Kızılkaya Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesi Ürkütlü Köyünde sebze serasında çalışan 22 kadın ile erkek vatandaşa, Ağlasun İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan bir su fabrikasında ve Mamak köyü ve Hisar köylerinde 250 kadın ve erkek vatandaşa, Yeşilova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorumluluk bölgesindeki Salda köyü, Doğanbaba köyü ve Güney köylerinde 90 kadın ve erkek vatandaşa KADES uygulamasının tanıtımını yapıp broşür dağıttı.

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KOM Şube Müdürlüğü tarafından Madde Bağımlılığı İle Mücadele ve Siber Farkındalık konusunda bilgilendirme yapıldı.

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