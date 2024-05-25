Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik için 56 bin atama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 1.662 subay, 7.301 astsubay, 2.063 uzman jandarma ve 21.706 uzman erbaş olmak üzere toplam 32.732 personelin atandığını duyurdu.

Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 1.769 amir ve 20.791 polis memurunun, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise 210 subay, 592 astsubay ve 786 uzman erbaşın görevlendirildiğini belirtti.

Yerlikaya, atanan tüm personele yeni görev yerlerinde başarılar dileyerek, "Kahraman polislerimiz, jandarmalarımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarımız, vatanımızın ve Mavi Vatan'ın huzur ve güvenliğini sağlama misyonunu dün olduğu gibi bugün de, gelecekte de sürdüreceklerdir" ifadelerini kullandı.