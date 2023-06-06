Jandarma karakol komutanı evinde ölü bulundu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde jandarma karakol komutanı olarak görev yapan Kıdemli Astsubay Başçavuş Bayram Boyraz (44), evinde ölü olarak bulundu.

Jandarma karakol komutanı evinde ölü bulundu

DHA’nın haberine göre, olay, saat 02.00 sıralarında Tufanbeyli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede jandarma karakol komutanı olarak görev yapan Kıdemli Astsubay Başçavuş Bayram Boyraz'ın evinden silah sesi duyan komşuları, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan kimsenin olmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girdi. Poyraz'ı kanlar içerisinde bulan polis ekipleri, hayatını kaybettiğini belirledi. Poyraz'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Moruna kaldırıldı. Poyraz'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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