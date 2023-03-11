MSB Ankara personelleri 3 yıl 26 bin TL ödeme almış, birkaç gün önce ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelleri 25 bin TL ödeme almaya hak kazanmıştı. Peki, jandarma promosyonu ne zaman yatacak? Jandarma promosyonu belli oldu mu?

JANDARMA PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Jandarma personeli için şu an imzalanmış bir promosyon ihalesi bulunmuyor.

Jandarma için ocak ayının son günlerinde 30 bin TL promosyon ödemesi yapılacağı iddia edilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanlarına 27 bin TL, MSB Personeline 26 bin TL ödeme yapılmıştı.

Jandarma personelinin en az 25 bin TL promosyon ödemesi bekleniyor. Jandarma için yapılacak promosyon ödeme miktarının 25 bin TL ila 30 bin TL bandında olacağı tahmin ediliyor.

JANDARMA PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Jandarma'nın mevcut promosyon sözleşmesinin bu ay biteceği belirtiliyor.

Sözleşmenin bitmesiyle yeni sözleşme yapılacak.

Ödemelerin ise mart ayı içinde yapılacağı düşünülüyor.