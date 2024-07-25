Jandarma sağlık personeli alımı için 31 öğrenci seçilecek

Kaynak: AA
Jandarma sağlık personeli alımı için 31 öğrenci seçilecek

Jandarma Genel Komutanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne (SBÜ) toplam 31 öğrenci alarak muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı yetiştirmeyi planlıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığı, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için sağlık personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla SBÜ'ye öğrenci alacak. ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre yapılacak bu alımlarda, SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi'ne muvazzaf tabip subay olarak 3'ü kadın olmak üzere 17 öğrenci, SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi'ne muvazzaf diş tabibi subay olarak 1'i kadın olmak üzere 4 öğrenci ve SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu'na muvazzaf sağlık astsubayı olarak 2'si kadın olmak üzere 10 öğrenci kabul edilecek.

Öğrenci alımına ilişkin detaylı bilgilere Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile SBÜ'nün internet sitelerinden ulaşılabilecek.

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