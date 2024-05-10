Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kaynak: AA
Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı
Erzincan'da Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Türkiye’nin köklü güvenlik kurumu olan Jandarma’nın 1839 yılındaki kuruluşundan bu yana geçen 185 yıl, ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Jandarma’nın özellikle kırsal ve sınır bölgelerinde halkın güvenliğini sağlama konusunda kritik bir görev üstlendiğini vurguladı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık ise, bu anlamlı yılda 185 fidanın toprakla buluştuğunu ve bu geleneğin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent de, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümünün tüm personel ve ülke için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen sergi, katılımcılara Jandarma’nın zengin tarihini ve toplum içindeki etkin rollerini gözler önüne serdi.

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