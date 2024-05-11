Jandarma uyuşturucu sevkiyatına dur dedi

Kaynak: İHA
Jandarma uyuşturucu sevkiyatına dur dedi
İzmir’den Aydın’ın Köşk ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıslari jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüphe üzerine durduruldu ve araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Köşk ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

U.A ve E.E adlı şüpheli şahıslar, İzmir ilinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi araç ile Köşk ilçesine getirdikleri sırada yakalandı.

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Şüphelilerin içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada, 135 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler adli makamlar tarafından tutuklanmalarına müteakip Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

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