Jandarma uyuşturucu sevkiyatına dur dedi

Aydın İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Köşk ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

U.A ve E.E adlı şüpheli şahıslar, İzmir ilinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi araç ile Köşk ilçesine getirdikleri sırada yakalandı.

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Şüphelilerin içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada, 135 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler adli makamlar tarafından tutuklanmalarına müteakip Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.