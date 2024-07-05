Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci alacak. Başvuru tarihi ve şartları belli oldu

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci alacak

Başvurular, 5-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak.

Adaylar, detaylara www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "https://kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinden “2024 Yılı JSGA Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu” ile ulaşabilecek.

İnternet dışında posta veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurusu kabul edilen adaylar, seçme sınavlarına katılmaya hak kazanacak ve sınavlarla ilgili tüm duyurular PTS’den ilan edilecek.