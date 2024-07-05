Kamuda çalışmak isteyenler dikkat. 36 bin personel alımı için ilan verildi

19 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK
19 kamu kuruluşu toplamda 36.468 personel alımı yapacak. TÜİK, EGM, Sağlık Bakanlığı, Karabağlar Belediyesi, Atabağı Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, MSÜ, İletişim Başkanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri ve alım yapılacak kadrolar sıralandı.