Jandarmadan kablo hırsızlarına suçüstü

Şahıslar, çaldıkları kablolarla birlikte cezaevine gönderildi.

Jandarma devriyesi fark etti

Olay, Böke Mahallesi’nde meydana geldi. Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında bir tarlada bulunan elektrik trafosundan hırsızlık yapıldığını fark etti. Ekipler, olay yerine gitti.

Şahıslar tutuklandı

Olay yerinde trafodan yaklaşık 450 metre kablo çalan M.A. ve U.Ö. isimli şahıslar, suçüstü yakalandı. Ekipler, çalınan kabloları muhafaza altına aldı. Şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.