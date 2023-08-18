Jandarma’dan kaçak kazı yapanlara suç üstü

Balıkesir’de jandarma komutanlığınca yürütülen operasyonda , Bigadiç ilçesinde izinsiz kazı yapılacağını tespit etti. Jandarma ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheliyi tutukladı.

Jandarma’dan kaçak kazı yapanlara suç üstü

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Bigadiç ilçesinde izinsiz kazı yapılacağını tespit etti. Teknik ve fiziki takibe başlayan Jandarma ekipleri yaptıkları operasyon sonucu olaya karışan 4 şüpheliyi ele geçirdi.

İzinsiz kazı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda; 2 adet elektrikli hilti, 1 adet dedektör, 1 adet dürbün, 1 adet jeneratör, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 50 metre elektrik kablosu, 30 metre su hortumu ve 1 adet suçta kullanıldığı belirtilen traktör ele geçirildi. Olaya karışan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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