Jandarmadan kaçak sigara baskını

Kaynak: İHA
Jandarmadan kaçak sigara baskını

Batman İl Jandarma Komutanlığınca kent merkezinde bir pasaja şok baskın düzenledi. Pasajdaki 6 dükkandan 16 bin paket kaçak sigara, elektronik sigara gibi çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Sürekli zam üstüne zam gören sigara kaçakçıların iştahını kabartıyor. Bir pasaja düzenlenen baskında 16 bin paket kaçak sigara yakalandı.

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Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Batman İl Jandarma Komutanlığınca kent merkezindeki bir pasajda bulunan 6 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Dükkanlarda yapılan aramalarda 16 bin 287 paket gümrük kaçağı sigara, 569 adet elektronik sigara, 8 bin 800 boş makaron, bin 149 adet kaçak puro, 73 kaçak sigara ele geçirildi. 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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