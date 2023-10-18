Jandarmadan operasyon: 5 gözaltı

Kastamonu’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Jandarmadan operasyon: 5 gözaltı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, "kasten öldürme", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "silahla tehdit ve basit yaralama", "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle hırsızlık" suçlarından aranan İ.K., A.K., G.D.B.Ç, A.T. ve A.Y. gözaltına alındı.

Jandarma karakolundaki yapılan işlemlerin ardından şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi.

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