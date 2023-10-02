Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe

Bursa’da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu. Operasyon çerçevesinde 4 şahıs yakalandı.

KAYNAK: İHA
Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kumla Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Kumla mahallesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda yüklü miktarda metamfetamin ve selvi ele geçirildi.

aw043891-02.jpgOperasyon çerçevesinde E.K., A.A., E.S., ve D.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

aw043891-03.jpgİfadelerinin ardından hakim karşısına çıkan şüpheliler tutuklanarak kapalı cezaevine gönderildi. Jandarma ekiplerinin çalışmalarının süreceği öğrenildi.

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