Jandarmanın dikkati sayesinde 490 bin TL dolandırılmaktan kurtuldu

Kaynak: İHA
Jandarmanın dikkati sayesinde 490 bin TL dolandırılmaktan kurtuldu
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde bir banka önünde şüpheli bir şekilde bekleyen bir kişi, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle 490 bin TL'lik dolandırma girişiminden kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, devriye atan Jandarma Önleyici Kolluk ekipleri, bankanın önünde şüpheli hareketler sergileyen bir vatandaşı fark etti.

D.U. adlı vatandaşla yapılan görüşme sonrasında jandarma ekipleri, telefonla arayan ve kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan bir kişi adına 250 bin TL kredi çektiğini öğrendi.

D.U'nun parayı göndereceğini belirtmesi üzerine jandarma, yapılan inceleme sonucunda dolandırıcı oldukları belirlenen kişilere müdahale etti. Konu Cumhuriyet Savcılığına bildirilirken, adli işlem başlatıldı.

Jandarma personelinin dikkati ve duyarlılığı sayesinde dolandırılmaktan kurtulan D.U., yaşadığı olayın ardından büyük bir sevinç yaşayarak ailesiyle de paylaştı.

D.U., jandarma ekiplerine teşekkür ederek, artık dolandırıcılara karşı daha dikkatli olacağını belirtti.

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