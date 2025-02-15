Jane Doe'den şaşırtan hamle: Jay-Z ve Diddy davası düştü

Jane Doe, 25 yıl önce Sean ‘Diddy’ Combs ve Jay-Z tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla açtığı davayı geri çekti. Kadın, dava dilekçesinde, suçlamaların ileri sürülmesinin ardından “davanın düşürülmesini ve yeniden açılmamasını” talep etti. Cuma günü mahkemeye sunduğu dilekçeyle, avukatları davayı kesin olarak düşürdüklerini bildirdi. Bu karar, hem Combs hem de Jay-Z’in avukatları tarafından olumlu bir gelişme olarak karşılandı.

DAVA VE İDDİALAR

Jane Doe, 2024 yılının Ekim ayında açtığı davada, 13 yaşındayken 2000 MTV Video Müzik Ödülleri sonrası partisinde Sean 'Diddy' Combs ve başka bir ünlü tarafından uyuşturularak tecavüze uğradığını iddia etmişti. Aralık 2024'te ise, Jay-Z'nin gerçek adıyla Shawn Carter da davaya eklenmiş ve aynı suçlamalarla yüzleşmişti.

Jay-Z, söz konusu suçlamaların asılsız olduğunu belirterek, “Bu kadar korkunç iddialara karşı durmak, pek çok kişinin yapamayacağı bir şeydir; oysa ben geri adım atmadım, ödeme yapmadım, adımı temize çıkardım,” şeklinde açıklama yaptı.

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YASAL SÜREÇ VE SAVUNMALAR

Jay-Z'nin avukatı, davanın "asla açılmaması gereken bir dava" olduğunu belirterek, "Yanlış dava, kesin olarak düşürülmüştür," dedi. Ancak, Combs'un avukatları, davanın reddedilmesini "yalanlara dayalı" olarak nitelendirerek, "Gerçekler değil, yanlışlar üzerine kurulan bu davalar, anonimlik arkasına saklanan kişiler tarafından açılıyor," şeklinde tepki gösterdi. Combs, şu an 40'tan fazla cinsel saldırı davasıyla karşı karşıya ve Eylül 2024'te suç örgütü kurmak, seks ticareti ve fuhuşa zorlama suçlamalarıyla tutuklandı. Combs suçlamaları reddetti.

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DAVA ÜZERİNDEKİ HUKUKİ SÜREÇLER

Aralık ayında, Jay-Z'nin avukatları, davanın reddedilmesini talep etmiş ancak mahkeme, Doe'nun kimliğini gizli tutma hakkını onaylamıştı. Ocak ayında, Jay-Z'nin avukatları, dava için tekrar reddetme talebinde bulunmuş ve davanın çelişkili ifadelerle şekillendiğini belirterek, dava açan avukata karşı yaptırım uygulanmasını istemişti. Doe, NBC'ye verdiği bir röportajda, olayla ilgili hatırlama farklılıkları olsa da, cinsel saldırıya uğradığını iddia etmeye devam etti.

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AVUKATLAR NE DEDİ?

Sean ‘Diddy’ Combs'un avukatları, davanın düşürülmesinin, Jane Doe'nun "yanlış" beyanlarıyla ilgili bir başka doğrulama olduğunu ifade etti. Combs'un avukatı, "Kimseye, ne erkek ne de kadın, ne yetişkin ne de çocuk, cinsel saldırıda bulunmadım," dedi.

Bu dava süreci, ünlülerin karşı karşıya kaldığı cinsel saldırı davalarının sıkça gördüğü anonimlik, yanlış suçlamalar ve şüpheli ifadelerle şekillenen karmaşık bir örnek oldu.