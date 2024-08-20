Japon Andy Warhol öldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Japon Andy Warhol öldü

Uluslararası alanda büyük beğeni toplayan eserleri New York Modern Sanat Müzesi ve Chicago Sanat Enstitüsü gibi müzelerde sergilenen "Japon Andy Warhol" lakaplı usta sanatçı 88 yaşında hayata veda etti.

Pop-Art resimleriyle ve Andy Warhol'a benzetilmesiyle tanınan Japon sanatçı Keiichi Tanaami, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Yerel basında Salı günü çıkan haberlere göre, Tanaami beyin kanaması nedeniyle vefat etti ve naşı sadece aile üyelerinin katıldığı özel bir törenle toprağa verildi.

1936'da Japonya'nın başkentinde doğan Tanaami, II. Dünya Savaşı sırasında Tokyo'yu enkaz haline getiren bombalama olayı meydana geldiğinde yaklaşık 8 yaşındaydı.

Savaştan sonra Musashino Sanat Üniversitesi'nde tasarım eğitimi alan Tanaami, burada yaptığı çalışmalarla ödül kazandı ve mezun olduktan sonra illüstrasyon, animasyon ve resim gibi çeşitli alanlarda çalışmaya başladı.

Sanatçı 60'lı yıllarda New York'u bir kaç kez ziyaret etti ve Andy Warhol'un çalışmalarıyla ilk kez bu geziler esnasında tanıştı.

1975 yılında aylık Playboy dergisinin Japonca versiyonunun ilk sanat yönetmeni oldu.

Sanatçı, web sitesinde yayınladığı bir röportajında "Warhol gibi ben de kendimi tek bir araçla, yani tasarım veya güzel sanatlarla sınırlamamaya, çeşitli yöntemler kullanarak istediğimi yapmaya karar verdim" dedi.

Son yıllarda uluslararası alanda büyük beğeni toplayan eserleri, New York'taki Museum of Modern Art ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Chicago Sanat Enstitüsü'nün koleksiyonlarında yer alırken, memleketinde ilk büyük ölçekli retrospektif sergisinin prömiyeri National Museum'da yapıldı. Sergi, Tokyo'daki Sanat Merkezi'nde 11 Kasım'a kadar halka açık olacak.

06tmag-tanaami-slide-nase-copy-superjumbo.jpg

keiichi-tanaami-the-bridge-to-another-world-2011.jpg

kt-10s-40-custom.jpg

unnamed-1-4.jpg

Öne Çıkanlar
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
Son Haberler
Bülent Uygun'dan Rey Manaj açıklaması Spor
Bülent Uygun'dan Rey Manaj açıklaması
Ayhan Bora Kaplan dosyasında adı geçen kişi öldürüldü! Katil İran uyruklu çıktı Gündem
Ayhan Bora Kaplan dosyasında adı geçen kişi öldürüldü! Katil İran uyruklu çıktı
İlber Ortaylı Türkiye'nin zengin ailelerini anlattı: "Listede sadece bir aile kaldı" Gündem
İlber Ortaylı Türkiye'nin zengin ailelerini anlattı: "Listede sadece bir aile kaldı"
Türkiye 3-0 kazandı. Adım adım şampiyonluğa Spor
Türkiye 3-0 kazandı. Adım adım şampiyonluğa
Kerem Aktürkoğlu'nun yüzünü güldüren dua. Duyunca çok şaşırdı Spor
Kerem Aktürkoğlu'nun yüzünü güldüren dua. Duyunca çok şaşırdı
100 kişilik istihdam için 1500 başvuru yapıldı. Vatandaşlar İŞKUR merkezine akın etti Ekonomi
100 kişilik istihdam için 1500 başvuru yapıldı. Vatandaşlar İŞKUR merkezine akın etti
Ankara'nın göbeğinde polisle çatıştı. Yeraltı dünyasının kritik ismi cezaevinden firar etti Gündem
Ankara'nın göbeğinde polisle çatıştı. Yeraltı dünyasının kritik ismi cezaevinden firar etti