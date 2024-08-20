Japon Andy Warhol öldü

Pop-Art resimleriyle ve Andy Warhol'a benzetilmesiyle tanınan Japon sanatçı Keiichi Tanaami, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Yerel basında Salı günü çıkan haberlere göre, Tanaami beyin kanaması nedeniyle vefat etti ve naşı sadece aile üyelerinin katıldığı özel bir törenle toprağa verildi.

1936'da Japonya'nın başkentinde doğan Tanaami, II. Dünya Savaşı sırasında Tokyo'yu enkaz haline getiren bombalama olayı meydana geldiğinde yaklaşık 8 yaşındaydı.

Savaştan sonra Musashino Sanat Üniversitesi'nde tasarım eğitimi alan Tanaami, burada yaptığı çalışmalarla ödül kazandı ve mezun olduktan sonra illüstrasyon, animasyon ve resim gibi çeşitli alanlarda çalışmaya başladı.

Sanatçı 60'lı yıllarda New York'u bir kaç kez ziyaret etti ve Andy Warhol'un çalışmalarıyla ilk kez bu geziler esnasında tanıştı.

1975 yılında aylık Playboy dergisinin Japonca versiyonunun ilk sanat yönetmeni oldu.

Sanatçı, web sitesinde yayınladığı bir röportajında "Warhol gibi ben de kendimi tek bir araçla, yani tasarım veya güzel sanatlarla sınırlamamaya, çeşitli yöntemler kullanarak istediğimi yapmaya karar verdim" dedi.

Son yıllarda uluslararası alanda büyük beğeni toplayan eserleri, New York'taki Museum of Modern Art ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Chicago Sanat Enstitüsü'nün koleksiyonlarında yer alırken, memleketinde ilk büyük ölçekli retrospektif sergisinin prömiyeri National Museum'da yapıldı. Sergi, Tokyo'daki Sanat Merkezi'nde 11 Kasım'a kadar halka açık olacak.