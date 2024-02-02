Japon deprem uzmanından 3 bölgeye uyarı: 3 metrelik tsunami tehlikesi

Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen panelin konuğu oldu.

Moriwaki, burada yaptığı konuşmada, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın dünyadaki büyük fay hatlarından biri olduğunu belirterek Malezya ve Endonezya'dan başlayarak Hindistan, Afganistan, Irak, Azerbaycan, Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya'ya kadar uzandığını söyledi.

TSUNAMİ UYARISI

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda yaşanacak olası bir depremin ardından tsunaminin de meydana gelebileceğini öne sürdü.

Moriwaki, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem nerede olabilir, diye soracak olursanız, öncelikle Kıbrıs'ın güneyinde olabilir. Denizin içinde bir deprem olursa tsunami de olabilir. Mesela bir bardağı salladığınızda küçük bir dalga meydana gelir ama büyük bir kovayı salladığınızda dalga daha büyük olur. Bunun için Japonya'da meydana gelen depremlerde tsunami büyük olur. Dünyanın en büyük depremi Şili'de oldu. O anda Japonya'da bir şey yoktu ama 23 saat sonra bize 5-7 metre yüksekliğinde tsunami geldi. Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi'nde genel olarak bir metre yüksekliğinde tsunaminin meydana gelebileceğini söyleyebiliriz. Denizin bazı derin yerlerinde depremle birlikte kayma da olursa bu 3 metre yüksekliğinde olabilir."

Moriwaki, daha önce Kayseri'de yaşanan depremlere de değinerek, kentte 1717 ve 1835 yıllarında depremler olduğunu hatırlattı.

3. derecede deprem bölgesi olan Kayseri'nin, İstanbul ve İzmir’e oranla daha şanslı olduğunu kaydetti.