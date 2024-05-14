Naci Görür İstanbul Depremi hakkında konuşan Japon uzmanı yerden yere vurdu

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir canlı yayında beklenen İstanbul Depremi ve deprem dirençli kentlerin nasıl kurulacağı hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Deprem dirençli kentlerin inşa edilmesi için neler yapılması gerektiğini 6 maddeyle açıklayan Görür, Türkiye’nin deprem gerçeğine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Görür, "Türkiye’de hiçbir yer yoktur ki depremden uzak olsun. Türkiye’nin her yeri az çok ve er geç depremle sınanacaktır" ifadesini kullandı. "Bu depremlerin olacağını, ‘geliyor gelmekte olan’ dediğim, 99’dan beri söylüyorum" ifadelerini kullandı ve bir deprem bölgesinde yapılacak en kötü şeyin yeni bina yapmak olduğunun altını çizdi.

“YAPILACAK EN KÖTÜ ŞEY EV YAPMAK”

"Sarıyer’de geziyorum. Hangi yolun uçacağını, nereye uçacağını, hangi evleri toprak altında bırakacağını biliyorum. Bunları düzeltmek mümkün, depremi mi beklemek zorundayız?" sorusunu yönelten Görür, İSKİ’de danışmanlık görevinin olduğunu ve İstanbul’daki barajların deprem dirençli olmadıklarını ifade etti.

Görür, “Genel Müdürümüz kalktı, Devlet Su İşleri’ne yazdı. Önce yok mok dediler baktılar pabuç pahalı geldi İSKİ ile oturdu, anlaşma yaptı. E yani Allah aşkına sen şimdiden bunu görebilirsin. Çünkü depremde yıkılacağı bariz bir baraj yıkılırsa binlerce insanı da alıp götürecek.” ifadelerini kaydetti.

Naci Görür, 'depremi konuşmayalım' diyenlere de sert eleştirilerde bulundu ve “Depremi konuşmayalım aman söylemeyelim diyeni beni affetsinler cehalet olarak görüyorum. Bu depremlerin hepsi yazılmıştı, çizilmişti. Bu depremlerin olacağını, ‘geliyor gelmekte olan’ dediğim, 99’dan beri söylüyorum.” dedi.

Görür, “Siz depreme hazırlama gibi bir iradeniz yoksa, yapmazsanız… Şimdi de öyle bütün belediye başkanları çıkıyor, gelirsem 2 bin tane ev yapacağım diyor. Onun kafasında depreme hazırlama ev yapmakla oluyor. Halbuki bir deprem bölgesinde yapılabilecek en kötü şey yeni bina yapmaktır. Çünkü nüfusu artıyorsun.” açıklamalarını iletti.

JAPON MÜHENDİSE ELEŞTİRİ

Görür, yaptığı açıklamada, ismini vermeden Japon Yüksek inşaat mühendisi, mimar Yoshinori Moriwaki'yi de eleştirdi ve Moriwaki hakkında, " Şimdi bizim burada bir Japon var, arada sırada çıkıyor.Bana göre onu depremle ilgili çıkartmamaları lazım. Depremi bilmiyor adam. Japon olduğu için depremi bilir zannediyorlar. İsmini de söylemeyeyim. Adam inşaatçı, inşaatla ilgili konuşsa konuşsun yani, ama depremle ilgili konuşuyor" ifadelerini kullandı.

“Ona sordular bir gün, hoşuma giden bir şey olduğu için anlatacağım. ‘Bu denetimi nasıl sağlıyorsunuz’ diye sordular. Gözleri fal taşı gibi açıldı. ‘Bizim memlekette halkımız böyle işler yapmaz ki’ dedi.” ifadelerini kullanan Görür, “Böyle bir halkla depremi dizginlersin.” dedi.

"MARMARA BÖLGESİ ÇÖKERSE BÜTÜN TÜRKİYE DİZ ÜSTÜ ÇÖKER"

“Marmara Bölgesi’nde ekonomi ve sanayi depreme hazır mı? Depremde ekonomi çökmemeli. Eğer Marmara Bölgesi çökerse bütün Türkiye diz üstü çöker. Türkiye’nin ne ekonomik ne de siyasi bağımsızlığı kalır.” ifadelerini kaydeden Görür, neler yapılması gerektiğini 6 maddede açıkladı.

Görür, “Yarın düdük çalsınlar deprem hazırlığına başlıyoruz. Sokağa inmek mümkün. En basiti yönetim… Toplarsın yönetimi. Halk, hemen Milli Eğitim Müdürü, en azından 80 okula yazarsın. Altyapı, İSKİ’yi hemen devreye alırsın. Problemli olan yerler belli. Ne kadar boru alınacak, talimat verirsin. Hemen yarın başlanır, neyi bekliyoruz?” açıklamasında bulundu.