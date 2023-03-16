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Japon deprem uzmanı Marmara'daki tehlikeli dört bölgeyi açıkladı. Tek tek saydı

Japon deprem uzmanı, Marmara Bölgesi'nde 4 yerde tehlikeli noktanın olduğunu belirtti. Moriwaki; Bursa, Silivri, Çanakkale adalarının güneyi ve Marmara boğazının 20 kilometre güneye gittiği noktaya dikkat çekti.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 18:01
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Japon deprem uzmanından Marmara için uyarı

Japon deprem uzmanı Marmara'daki tehlikeli dört bölgeyi açıkladı. Tek tek saydı
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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, deprem bölgesinde incelemelerde bulunduğunu, Gaziantep'in ardından Kahramanmaraş'a geldiğini söyledi.

Depremlere karşı duyarlı ve dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Moriwaki, "Kaya zemin, iyi zemin bulmak lazım. İyi zeminli yerlerde iyi binalar yapılırsa tabii problem olmaz. Özellikle Akdeniz bölgesinde depremden sonra tusunami görülebileceği için deniz seviyesinden en az 3 metreden yüksekte yer yapılmalı. Şimdiden hazırlık yapmak lazım. Planlarımızı iyi yapmamız lazım." diye konuştu.

"DÖRT YERDE TEHLİKELİ NOKTA VAR"

Türkiye'nin her yerinde depremler meydana gelebileceğini belirten Moriwaki, şunları kaydetti:

"Bazen beni gören 'Ne zaman, nasıl geliyor?' diye soruyor, ben de 'Hazır olmamız gerekiyor.' diyorum. Depremden yaklaşık bir ay önce Kahramanmaraş'ta katıldığım seminerde, 'Doğu Anadolu Fay Hattı kırılmaya başladı. O yüzden burası da depremi görebilir dikkatli olunsun, Allah sizi uyarıyor.' şeklinde kelimeler kullanmıştım ama onu normal seminer zannetti herkes. Bundan sonra Türkiye'nin her yerinde deprem olabilir. İzmir fay hattı da daha kırılmadı, fay hattı rahatlamadı."

Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın denizin içinde Kıbrıs'ta olabileceğini ifade ederek, "Kıbrıs tarafından kuzeyde Bingöl'de dikkatli olmak lazım. Bingöl'den sonra Kuzey Anadolu Fay Hattı Muş, Bitlis, Van'a kadar dikkatli olunmalı. Ondan sonra Marmara Bölgesi... Yani bu İstanbul'u da kapsıyor. Marmara Bölgesi'nde 4 yerde tehlikeli nokta var. Birinci Bursa, o da fay hattını kırmadı. İkincisi Marmara boğazının 20 kilometre güneye gittiği noktada. Bu ikisi de 7,5'e kadar gelebilir. Üçüncüsü Silivri tarafında. Ondan sonra ise Çanakkale adaların güneyi. Burada da 6,8-7,5 olarak gelebilir. Tarih vermek mümkün değil ama bana göre önce Doğu Anadolu Fay Hattı, ondan sonra diğer taraf." diye konuştu.

"12 ŞİDDETİNDE" YORUMU

Dünyanın en büyük depreminin 9,5 ile Güney Amerika'da yaşandığına değinen Moriwaki, Japonya'da meydana gelen depremlerin denizde ve derinde olduğuna işaret etti.

Moriwaki, Japonya'daki depremler zeminden 30 kilometre uzaklıkta olduğuna, Türkiye'deki son depremlerin ise zemine yakın noktada meydana geldiğine dikkati çekerek, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Türkiye'de sallantı olarak, kademe olarak 12 şiddetinde oldu diye zannediyorum. Türkiye'deki depremin karadaki en büyük depremlerden biri olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumuşak ve dolgu olan yerlere kesinlikle bina inşa edilmemesi gerektiğinin altını çizen Moriwaki, zemin etütlerinin çok iyi yapılması gerektiğini anlattı.

Moriwaki, müteahhitlerin kesinlikle mimar veya mühendislerden olması gerektiğini dile getirerek, "Binayı ne kadar iyi yaparsak yapalım zemin kötüyse, bu bina tabii ki çökecektir. Kahramanmaraş'ta da binaların yıkılmasının nedeni zeminin kötü olması. Kentin dağlık bölgeleri zemin açısından iyi" ifadesini kullandı.

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