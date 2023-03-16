Dere ıslahı yapmak yerine Japonya'dan borç alıp Taliban'a göndermişler. Kader değil ölümler göz göre göre gelmiş

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, IRAP raporunun ardından dere ıslahı dahi yapılmadığını, ölümlerin nasıl göz göre göre geldiğini anlattı.

Yapılmayan hazırlıklar ve alınmayan önlemler nedeniyle on binlerce insanın hayatını kaybedip milyonların zorlu koşullarda yaşamaya mecbur kaldığı deprem bölgesi, şimdi başka bir afetle karşı karşıya. Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel meydana geldi.

14 kişinin hayatını kaybettiği selin ardından AKP'li Şanlıurfa Belediyesi ise "Yakın geçmişimizde yaşanan en büyük sel felaketi ile karşı karşıyayız. Metrekareye yağan 170 kilogram yağışla birlikte 65 yıldır görülmeyen bir afet geçirdik." açıklamasında bulundu.

Ancak belediyenin açıklamasının aksine, doğal afetin değil tedbirsizliğin can aldığı bir kez daha gözler önüne serildi.

RAPORDA TAŞACAK DERELER BİR BİR YAZILMIŞ

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Şanlıurfa'da ölümlerin nasıl göz göre göre geldiğini anlattı.

"Dere ıslahı yapmak yerine Japonya’dan borç alarak Taliban’a para gönderen Şanlıurfa Belediyesi’ni anlatayım" diyen Ağırel'in açıklaması şu şekilde:

"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sel felaketi ile ilgili paylaşımında şunları yazdı: 'Yakın geçmişimizde yaşanan en büyük sel felaketi ile karşı karşıyayız. Metrekareye yağan 170 kilogram yağışla birlikte 65 yıldır görülmeyen bir afet geçirdik.' Yani depreme 'Asrın Felaketi' diyen partinin yönettiği belediye sele, 'Yarım Asırlık Felaket' demişler.

Gerçekten öyle mi?

Oysaki 2021 yılında AFAD ve Şanlıurfa valiliğinin ortaklaşa düzenlediği IRAP var. Yani İl Afet Risk Azaltma Planı…

Madde madde yaşanacakları yazılmış raporda.

Mesela sel felaketi bölümünü inceleyelim…

Taşkın olacak dereleri ilçeler dahil yazmışlar.

İl merkezi için hangi derelerden bahsediliyor raporda?

Cavşak, Karakoyun, Akpınar derelerinden bahsediliyor ve sel olacak yerler derecelendiriliyor.

Peki yağan yağmurlarda hangi dereler taştı?

Cavşak, Karakoyun ve Akpınar…

Peki, taşan dererler için ne deniyor biliyor musunuz?

Yer teslimi yapılmayan yerlerde ıslah çalışması yapılamamış. Hatta yapım ihalesi yapıldığı halde yer teslimi yapılmadığından ihaleler iptal edilmiş!

Başka ne denmiş?

Büyük projelerin finanse edilmesindeki sorunlar, ödenek yetersizliği, yağmur ve kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmemesi, taşkın olacak yerlerin imara açılmış olması, derelerin temizliğinin yapılmaması gibi sebepler var.

Başka ne tespitler yapılmış?

Hoca kılıklı soytarı çıkar kırmızı çizgi kanun değişmediği için tanrı cezalandırıyor der, yöneticisi çıkar yarım yüzyılın felaketi der ama gerçek iş bilmezliktir.

Rapor kapı gibi hazırlanmış.

Ölümler göz göre göre gelmiş.

Dahası da var.

Dere ıslahı için para bulunamadığı yazan raporun aksine Şanlıurfa Belediyesi Japonya’dan borç para almış.

Ama bunu dere ıslahında kullanmak yerine Taliban’a göndermiş.