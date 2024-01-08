Japonların kullandığı tembellikten kurtulmanın 8 yolu. Yepyeni bir hayata başlarsınız

Çalışma ve disiplin denince dünyada ilk akla gelen ülkelerden biri olan Japonya ABD’nin Hiroşima ve Nagazaki’ye attığı atom bombaları sonrası hızla yeniden yapılanarak dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline geldi. Japonların bu kadar hızlı yükselmelerinin arkasındaki en büyük güçlerden birinin yüksek çalışma disiplini olduğu belirtiliyor.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşım Japonların çalışmaya verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Söz konusu paylaşımda Japonların kullandığı tembellikten kurtulmanın 8 yolu yer alıyor.

İşte Japonların kullandığı o yöntem:

IKIGAI

Hayattaki amacınızı keşfedin. Her sabah uyanma nedeninizi belirleyin.

Güçlü yönlerinize, tutkularınıza ve dünyanın ihtiyaçlarına uygun bir şey seçin. Hayata anlam katan budur.

KAIZEN

Her gün küçük iyileştirmelere odaklanın. Her şeyi aynı anda yapmak zorunda değilsin. Sadece biraz ilerleme kaydetmeyi hedefle.

POMODRO TEKNİĞİ

25 dakika çalışın, 5 dakika ara verin, ardından tekrarlayın. Bu, odaklanmanıza ve tükenmişlikten kurtulmanıza yardımcı olur.

Verimlilik için oyunun kurallarını değiştirir.

HARA HACHI BU

Yüzde 80 oranında doyuncaya kadar yiyin ve gün boyunca enerjik hissedin. Böylelikle akşam yemeğinden sonra pantolonunun düğmelerini açmak zorunda kalmayacaksın.

SHOSHIN

Görevlere acemi zihniyetle yaklaşın. Mükemmel olma ya da tüm cevaplara sahip olma konusunda endişelenme. Sadece öğrenmeye ve yeni şeyler denemeye açık olun.

WABI-SABI

Kusuru kurcalamak…

Her küçük ayrıntıyı vurgulamak yerine neyin önemli oluğuna odaklanın ve güzelliği sadelikte bulun.

Yapılan, mükemmel olmaktan daha iyidir. Bu yüzden devam edin ve harekete geçin.

FOREST BATHING

Doğada zaman geçirmek…

Stresi azalttığı ve ruh halinizi iyileştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Parkta yürüyüşe çıkın, temiz havayı içinize çekin ve doğanın sizi yeniden canlandırmasına izin verin.