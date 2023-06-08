Japonya 4 Çinliyi tutukladı

Resmi Kyodo ajansının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Tokyo Limanına demirleyen yük gemisinde arama yapıldı.
Başkent Tokyo Gümrük yetkilileri, arama yapılan yük gemisindeki 7 konteynerde yaklaşık 700 kilogram yasa dışı uyarıcı madde ele geçirdi.
Emniyet güçleri, yasa dışı uyarıcı madde kaçakçılığı şüphesiyle, Yokohama ve Kawasaki bölgelerinde yaşları 35 ila 51 arasında değişen 4 Çin vatandaşını tutukladı.
Ele geçirilen uyarıcı maddenin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çıkışlı olduğu kaydedildi. (AA)