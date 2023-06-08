Japonya 4 Çinliyi tutukladı

Japonya'da, 4 Çin vatandaşının yaklaşık 700 kilogram yasa dışı uyarıcı madde kaçakçılığı şüphesiyle tutuklandığı bildirildi.

Japonya 4 Çinliyi tutukladı

Resmi Kyodo ajansının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Tokyo Limanına demirleyen yük gemisinde arama yapıldı.

Başkent Tokyo Gümrük yetkilileri, arama yapılan yük gemisindeki 7 konteynerde yaklaşık 700 kilogram yasa dışı uyarıcı madde ele geçirdi.

Emniyet güçleri, yasa dışı uyarıcı madde kaçakçılığı şüphesiyle, Yokohama ve Kawasaki bölgelerinde yaşları 35 ila 51 arasında değişen 4 Çin vatandaşını tutukladı.

Ele geçirilen uyarıcı maddenin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çıkışlı olduğu kaydedildi. (AA)

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