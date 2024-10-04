Japonya Başbakanı’ndan talimat

Kaynak: Haber Merkezi
Japonya Başbakanı’ndan talimat

Yeni Japonya Başbakanı Şigeru İşiba kabineye yeni bir teşvik paketi hazırlama talimatı verdiği açıklandı.

Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, Japonya Başbakanı Şigeru İşiba’nın Cuma günü kabinesine, hanelerin artan yaşam maliyetlerinden aldığı darbeyi hafifletmek amacıyla yeni bir ekonomik paket hazırlama talimatı verdiğini belirtti.

Hayashi, 27 Ekim'de yapılacak alt meclis seçimleri sonrasında ek bir bütçe hazırlanacağını da dile getirdi.

Ishiba bu haftanın başlarında, yönetiminin ekonomik politikalarının en yüksek önceliği, reel ücretleri ve kurumsal sermaye harcamalarını artırmak da dahil olmak üzere "Japonya'yı deflasyondan çıkarmak" olarak belirleyeceğini ifade etmişti.

Japonya'nın yeni ekonomi bakanı Ryosei Akazawa ise, Cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın para politikasındaki değişikliklerin zamanlamasının, hükümetin deflasyondan çıkma yönündeki daha geniş hedefi ile uyumlu olması gerektiğini söyledi.

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