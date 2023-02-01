﻿Japonya, NATO'ya eklemlendirildi... Savaş büyüyecek!

Yaklaşan seçim dolayısıyla, Türkiye iç siyasete odaklanmış durumda. Ukrayna'daki sıcak savaşın alevleri ise Avrupa'yı ısıtmaya devam ediyor. "Rusya, vanaları kapatınca Avrupa donacak" denildi ama Aralık ayı Avrupa'da sıcak geçti. ABD ve İngiltere ise Ukrayna savaşı sayesinde Rusya'dan önce Avrupa Birliği'ni etkisiz hale getirmeye başladı. Savaşın sona ermesini değil, önce Avrupa'ya yayılmasını umuyorlar. Bunu da saklamıyorlar.

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Örnek vermek gerekirse İngiliz General Richard Shirreff, Daily Mail için kaleme aldığı makalede, Batı'nın, çatışmanın tırmanması riskine rağmen, Ukrayna'ya mevcut tüm savaş araçlarını sağlaması gerektiğini belirtti.

İngiliz general, Ukrayna ordusuna yaklaşık 300 tank, 700 zırhlı muharebe aracı, 500 topçu silahı ve buna ek olarak uzun menzilli füze sistemleri ve gelişmiş savaş uçakları gibi NATO ülkelerinin cephaneliklerinde bulunan tüm silahlardan verilmesi gerektiğini kaydetti.

ABD ise konuya küresel hâkimiyetini korumak açısından yaklaşıyor.

ABD Hava Kuvvetleri'nden General Mike Minihan, ABD'nin, Tayvan yüzünden Çin ile bir savaşa girme riskinin yüksek olduğunu belirterek, orduyu savaşa hazır olmaya çağırdı.

General Mike Minihan, "Umarım yanılıyorumdur. İçgüdülerim bana 2025 yılında savaşacağımızı söylüyor" ifadesini kullandı.

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Günün önemli haberi ise Tokyo'dan geldi. Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Çin askerî ilişkilerine yönelik endişelerini belirterek, Japonya-NATO ilişkilerinin güçlendirilmesinde anlaştı.

Kişida, Avrupa'nın, Hint-Pasifik'te gittikçe artan angajmanını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Görüşmede Rusya-Ukrayna krizi, Tayvan Boğazı, Doğu Çin Denizi, Güney Çin Denizi ve Kuzey Kore konularının gündeme geldiğini kaydeden Başbakan Kişida, Japonya'nın Aralık 2022'de güncellediği ulusal güvenlik stratejisini NATO Genel Sekreteri'ne anlattığını ve Japonya-NATO ilişkilerinin güçlendirilmesinde mutabık kaldıklarını aktardı.

Yapılan ortak açıklamada ise "Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik'in güvenliğinin yakından bağlantılı olduğunu kabul ediyoruz. Değişen stratejik ortama yanıt verebilmek için Japonya-NATO iş birliğini daha da güçlendirme ihtiyacını vurguluyoruz." denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının, kurala dayalı uluslararası düzen, Hint-Pasifik'teki güç dengesi dahil küresel güvenlik ortamını da derinden değiştirdiği kaydedilen açıklamada, "Japonya-NATO iş birliğinin, bu çetin ve karmaşık güvenlik ortamında değerini göstereceğine ikna olduk." ifadeleri kullanıldı.

Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı, "uluslararası toplumun güvenlik ve refahının vazgeçilmez unsuru" olarak niteleyen liderler, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programlarını kınadı.

Kişida ile Stoltenberg, Kuzey Kore'ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyması çağrısı yaptı.

İki lider, donanma güvenliği ve silahların kontrolünden siber güvenlik ve dış uzaya kadar çeşitli alanlarda NATO-Japonya iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

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Görüldüğü gibi Avrupa sadece Ukrayna savaşına değil, Tayvan krizine de bulaşmış durumda ve ABD, iki cephede de savaşı körüklüyor... İkinci Dünya Savaşı'nda iki atom bombası attığı Japonya ile Çin ve Kuzey Kore'ye karşı ittifak kuruyor.

Tabii ABD açısından bakılırsa, "Çin'in yükselişini durdurmaya çalışıyor" denilebilir...

Türkiye ise her türlü savaş senaryosuna hazır olmak zorundadır. Bu sebeple en büyük millî güç unsuru olan genç nüfusunun oransal olarak gerilemesini durduracak önlemler geliştirmek gerekir. Bunun için elbette öncelikle ekonomiyi sağlıklı işleyen bir düzene kavuşturmak şarttır.

Türkiye için en büyük tehdit, ülkenin nüfus yapısının ABD projesi doğrultusunda ama ülkeyi yöneten kadro eliyle değiştiriliyor olmasıdır!

Bu itibarla, iktidara talip olanların, sığınmacılar sorununu çözmek için daha kararlı olmaları beklenir..