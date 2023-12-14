Japonya'da ahşap binaları kemiren sincaplar itlaf edilecek. Bizde olsa hayvanseverler ayağa kalkardı

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Japonya'da ahşap binaları kemiren sincaplar itlaf edilecek. Bizde olsa hayvanseverler ayağa kalkardı
Japon yetkililer, Kamakura kentindeki tarihi binalar ve ahşap tapınaklarda hasara yol açan ve ekosisteme zarar veren, dışarıdan gelmiş "istilacı" sincapları itlaf etmeye karar verdi. Çevre aktivistleri de bu karara destek verdi.

Independent'ta yer alan habere görei Japon yetkililer, Kamakura kentindeki tarihi binalar ve ahşap tapınaklarda hasara yol açan ve yerel ekosisteme zarar veren, dışarıdan gelmiş "istilacı" sincapları itlaf etmeye karar verdi.

Kamakura kent yönetimi, sincap sorunuyla başa çıkmak için fazladan 48 bin dolar harcamak istiyor.

Mainichi'ye göre, kent sakinlerine kafesler verilmesi, turistlerden sincapları beslememelerini isteyen afişler asılması ve Formosan sincabı olarak da bilinen hayvanların insancıl bir şekilde itlaf edilmesi için uzmanlar tutulması planlanıyor.

Kamakura'daki çevre aktivistleri de bu istilacı türlerin Japonya'nın biyolojik çeşitliliğine yönelik tehdidinin farkında ve bu hayvanların itlaf edilmesi girişimini destekliyor.

Japonya'da halihazırda 150'den fazla hayvan ve bitki türü istilacı kabul ediliyor ve çevre bakanlığı tarafından yabancı istilacılar olarak listeleniyor.

2000'de Kamakura'daki yerel yetkililer 69 tanesini yakalayıp ötanazi uygulayarak Formosan sincap popülasyonunu kontrol altına almaya çalışmıştı. Ancak sincapların sayısı azalmak yerine artmaya devam etti ve 2018'de yaklaşık 1571'e kadar çıktı.

Yetkililer, sadece ilk 8 ayında 1533 sincap yakalanan 2023'te bu sayının daha da artacağını tahmin ediyor.

South China Morning Post (SCMP), Miura Yarımadası'ndaki belediyelerde kayda değer bir değişiklik yaşanmadığını fakat Kamakura'daki artış oranının alışılmadık derecede yüksek olduğunu ve yetkililerin bunu "anormal" diye tanımladığını bildirdi.

Sincapların yol açtığı zararlar hakkında bölge sakinlerini bilgilendiren afiş ve ilanlar Kamakura'nın dört bir yanına asılmaya başlandı.

SCMP'nin aktardığına göre adı açıklanmayan bir Kamakura kent yetkilisi, "Sevimli görünüyorlar ama kasabada çok fazla hasara yol açıyorlar. Birçok kişi için gerçek bir sorun haline geldi" dedi.

Öte yandan Mainichi'ye konuşan bir yetkili, "bu yaz yaşanan yoğun sıcakların sincapların yediği dağ fıstığını toplamayı imkansız hale getirmiş olabileceğini, bu nedenle sincapların Kamakura'nın kentsel alanında görülmeye başladığını" söyledi.

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