Japonya’da deprem

Düzenleme: Kaynak: İHA
Japonya’da deprem

Japonya'da merkez üssü Torishima adası açıkları olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Japonya'da, merkez üssü Torishima Adası açıklarında 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hachijo Adası kıyılarında ise yüksekliği 50 santimetreyi bulan bir tsunami gözlendi.

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre, sarsıntı yerel saatle 08.14'te, 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Saat 08.20'de Izu ve Ogasawara adaları için tsunami uyarısı yapılırken, 08.58'de Hachijo Adası kıyılarında 50 santimetre yüksekliğinde bir tsunami gözlendi. JMA, tsunami uyarısını saat 11.00'de kaldırdı ancak Pasifik Okyanusu kıyısındaki bölgelerde gelgit seviyesi değişiklikleri olabileceği konusunda uyardı. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

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