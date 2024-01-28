Japonya'da depremde ölenlerin sayısı 236'ya ulaştı

Japonya’nın batısında, İşikava eyaleti ve Noto Yarımadası kıyılarında yaşanan depremler sonucunda ölü sayısı 236’ya çıktı. İşikava Eyalet Valiliği, ocak ayının ilk haftasında yaşanan bu depremler sonucunda ölü sayısının bu seviyeye ulaştığını duyurdu.

Depremler sonucunda 43,380 bina hasar gördü ve 14,000’den fazla kişi 490 farklı tahliye noktasında barınmak zorunda kaldı. Ayrıca, 3,500 evde elektrik kesintisi yaşanırken, 43,000’den fazla evde su kesintisi devam ediyor.

Bölgedeki depremler sonucunda yaralanan bin 178 kişi hala tedavi görüyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 1-5 Ocak tarihleri arasında İşikava’nın Noto Yarımadası ve açıklarında 5 ila 7 büyüklüğünde çok sayıda deprem olduğunu bildirdi.